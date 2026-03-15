Собянин: средства ПВО сбили два беспилотника, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще два БПЛА, которые вечером в воскресенье, 15 марта, летели на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на Москву начала фиксироваться с 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны. К настоящему моменту ликвидирован уже 107-й дрон.

На этом фоне столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим в расписании некоторых рейсов возможны изменения.

