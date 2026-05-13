13 мая, 19:07

Общество

Кравцов заявил, что ситуация с англицизмами в РФ меняется в лучшую сторону

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Ситуация с использованием англицизмов в России меняется в лучшую сторону. Таким мнением во время Первого Петербургского международного филологического форума поделился глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас утверждаются нормативные словари, где прописаны уже используемые иностранные слова и те, которые можно заменить на русские.

На вопрос, нужно ли запрещать англицизмы "коворкинг", "воркшоп" и "буккроссинг", министр ответил, что нужно время, а не только запретительные меры. Кроме того, многое зависит и от самых людей, и от системы образования.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал отказаться от использования иностранных слов без необходимости. По его словам, русский язык – часть культурного кода.

Депутат также обратил внимание на федеральный закон о защите русского языка. В соответствии с новыми нормами общественные пространства городов и деревень должны быть освобождены от излишнего использования англицизмов и иностранных надписей.

