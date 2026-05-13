13 мая, 18:13

Общество

Туманы покинут Москву 13 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туманы в Москве пошли на убыль. Среда, 13 мая, станет последним туманным днем, заявил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что туман 13-го числа не идет в сравнение с тем, какой был накануне. Шувалов отметил, что температура "подпрыгнула очень сильно", и поэтому прогнозирует, что туманная погода прекратится.

При этом в Гидрометцентре РФ ранее предупреждали о тумане в столичном регионе в ночь на 14 мая из-за переменной облачности. Температура в Москве составит 12–14 градусов, однако местами понизится до 8 градусов. В области столбики термометров покажут 9–14 градусов.

В дневное время на фоне облачности с прояснениями в городе возможен кратковременный дождь, по области – гроза.

Воздух в Москве прогреется до 25 градусов к концу недели

обществопогодагород

