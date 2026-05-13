ТАСС: правоохранители опровергли изменение процессуального статуса певицы Линды

13 мая, 16:15

Правоохранители опровергли изменение процессуального статуса певицы Линды – СМИ

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Процессуальный статус певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.) после проведенных следственных действий остался прежним. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Гейман была опрошена, ее не задерживали", – заявил собеседник агентства.

Информация о задержании певицы в Москве распространилась 12 мая. СМИ сообщали, что силовики провели обыски у самой Линды, у саунд-продюсера Михаила Кувшинова, а также в компаниях "Профит" и "Компания Топ 7", принадлежащих гендиректору издательства "Джем" Андрею Черкасову. Последний на данный момент находится в СИЗО.

Уточнялось, что следствие проверяло версию о подделке документов и незаконной перерегистрации прав на песни. Речь шла о треках, созданных продюсером Максимом Фадеевым, которые Линда якобы переоформила на себя вместе с директором "Профит" Дарьей Шамовой.

Позже выяснилось, что певица фигурирует в деле лишь как свидетель. Затем СМИ сообщали, что артистка якобы стала подозреваемой.

Фадеев, комментируя ситуацию, заявил, что на протяжении 30 лет пытался урегулировать разногласия мирно. Он добавил, что сожалеет из-за сложившейся ситуации, но подчеркнул, что такие вопросы должны решаться исключительно в правовом поле.

