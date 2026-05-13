Столичный суд запретил сайты с порнографией с образами священнослужителей

Люблинский районный суд Москвы признал запрещенной к распространению в РФ информацию с трех сайтов, где размещались порнографические ролики с использованием образов священнослужителей. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

В инстанции подчеркнули, что распространение подобных материалов может стать предпосылкой для разжигания национальной, расовой или религиозной ненависти либо вражды.

Суд постановил заблокировать все три ресурса, тем самым удовлетворив иск межрайонной прокуратуры. В ведомстве отметили, что распространение таких материалов нарушает право граждан на свободу совести и свободу вероисповедания.

Вместе с тем, по мнению прокуратуры, контент, размещенный на этих сайтах, способствует организации занятий проституцией, что в России является уголовно наказуемым.

Сайты работали на русском языке и были ориентированы на русскоязычную аудиторию. Доступ к ним был свободным – без необходимости регистрации или введения паролей. Установить, кому именно принадлежат эти площадки, не удалось.

Ранее сообщалось, что работу сайта издания "Такие дела" ограничили из-за распространения ЛГБТ-контента (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Веб-ресурс внесли в единый реестр в рамках реализации статьи 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".