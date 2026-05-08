Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 13:31

Суд отменил решение о запрете информации на сайте "ЯПлакалъ"

Мосгорсуд отменил решение о запрете информации на сайте "ЯПлакалъ" и отказал в удовлетворении требований о признании информации запрещенной к распространению, передает РИА Новости.

"Решение Чертановского районного суда города Москвы отменить, принять по делу новое решение <...>, по которому в удовлетворении исковых требований отказать", – вынес постановление суд.

Выяснилось, что в деле не было экспертизы или лингвистического исследования. Кроме того, суд первой инстанции привел в иске только сами доменные имена, тогда как нужно было указывать конкретные ссылки на анекдоты и шутки.

В это же время в постановлении нижестоящего суда имелись конкретные анекдоты. Судебная коллегия заявила, что в них фигурировали жители Кавказа и Китая, а также то, "почему они всегда выигрывают в лотерею".

Кроме того, в постановлении упоминались шутки о молдаванине, который продавал мед, о грузине, который продавал яблоки, о женщине и так далее.

"Некоторые анекдоты являются общеизвестными и гуляют по просторам интернета и не только много лет", – подчеркнул судья.

Чертановский суд признал экстремистскими ряд юмористических материалов на портале "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdotov.net в начале мая. В постановлении не были указаны ссылки на конкретные страницы или разделы сайтов, поэтому некоторые СМИ сделали вывод, что под запрет попал весь ресурс "ЯПлакалъ".

Позже Роскомнадзор объявил, что не смог внести портал в реестр запрещенных, так как в решении не были указаны конкретные материалы, опубликованные на сайте. Кроме того, Верховный суд России после изучения материалов по делу также не нашел экспертиз, на основании которых были запрещены публикации сайта.

