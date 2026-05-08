Дело возбуждено после гибели рабочего на стройке в Улан-Удэ

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено в Улан-Удэ после гибели рабочего на стройке. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел на стройплощадке, где возводился жилой комплекс. По информации следователей, машинист башенного крана с грузом на высоте шестого этажа обрушил строительные леса, где находились два человека. В результате падения один из них скончался, а второму потребовалась госпитализация.

Правоохранители работают над установлением полной картины случившегося, добавили в ведомстве.

Выяснение обстоятельств происшествия взяла на контроль прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ. Надзорное ведомство также даст оценку соблюдению законодательства об охране труда и принятому следственным органом правовому решению.