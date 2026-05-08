Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения в аэропорту Домодедово сняты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве указали на то, что в настоящий момент авиагавань принимает и выпускает воздушные суда. Ограничительные меры были введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

На фоне атаки беспилотников на столичный регион Домодедово работал в ограниченном режиме – рейсы выполнялись по согласованию с соответствующими органами.

Ранее Сергей Собянин сообщал о 91-м дроне, который был перехвачен во время полета в сторону Москвы.

