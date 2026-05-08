FIFA не разрешила вратарю Хайкину играть за сборную Норвегии

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) запретила голкиперу "Буде-Глимт" Никите Хайкину играть за норвежскую сборную. Об этом сообщает телеканал NRK.

Пресс-секретарь Норвежской футбольной ассоциации Рагнхильд Аск Коннелл отметил, что диалог с FIFA по этому вопросу продолжается. При этом он отказался предоставить иные комментарии по этому вопросу.

"Мы вернемся с дополнительной информацией, как только сможем ею поделиться", – добавил представитель Норвежской футбольной ассоциации.

Ранее стало известно, что 30-летний Хайкин, который является гражданином РФ, получил норвежское гражданство. Сам Хайкин является уроженцем Израиля. Он играл в составе израильских команд "Бней-Иегуда" и "Хапоэль". В 2019 году вратарь начал выступать за "Буде-Глимт". Игрок стал четырехкратным чемпионом Норвегии.

В 2023 году Хайкин стал выступать за английский "Бристоль Сити". Однако там он не сыграл ни одного матча, после чего вернулся в "Буде-Глимт". В этом сезоне норвежская команда дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграла португальскому "Спортингу" по сумме двух матчей (3:0, 5:0).

Хайкин принимал участие во всех 12 играх "Буде-Глимт" в Лиге чемпионов. Он установил рекорд по сейвам за один сезон без учета квалификации (67). До этого рекорд принадлежал бельгийскому вратарю "Реала Мадрид" Тибо Куртуа, у которого в сезоне-2021/22 было 59 сейвов.

При этом футболист не провел ни одного матча за сборную России.

Ранее английский футбольный клуб "Челси" уволил Лиама Росеньора, который был назначен на должность главного тренера команды в начале января. Теперь исполнять обязанности основного тренера до конца сезона будет Калум Макфарлейн. Клуб проиграл последние пять матчей в чемпионате Англии, не забив ни одного мяча.

