Israel Hayom: UEFA не будет отстранять израильские команды из-за давления США

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил не отстранять команды из Израиля от международных соревнований. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Israel Hayom.

Такое решение было принято с учетом оказанного со стороны США давления. В частности, американская сторона требовала от UEFA сохранить статус-кво.

В настоящее время в еврокубках принимает участие клуб из Тель-Авива "Маккаби".

Страны Ближнего Востока еще в прошлом году обращались в Международную федерацию футбола (FIFA) с просьбой отстранить сборную Израиля от соревнований из-за операции в секторе Газа. Письмо направили 12 стран, в том числе Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.

Инициативную группу возглавил сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн, занимающий пост президента Федерации футбола Западной Азии. Однако Израиль высказался против подобных заявлений и указал на отсутствие необходимости вмешивать политику в спорт.

