Страны Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от соревнований – СМИ

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Страны Ближнего Востока обратились в ФИФА с призывом отстранить сборную Израиля от соревнований из-за военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на письмо.

Обращение к федерации направили 12 стран. Инициативную группу возглавил сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн, занимающий пост президента Федерации футбола Западной Азии. В группе также оказались Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.

Однако израильская сторона высказалась против подобных заявлений и указала на отсутствие необходимости вмешивать политику в спорт. Несмотря произошедшее, Израиль пожелал сборной Иордании удачи в первом для нее финале Кубка Азии.

Ранее МОК предостерег спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян. В организации подчеркнули, что спортсмены не несут ответственность за действия своих правительств, в связи с чем дискриминационные действия будут обсуждаться и пресекаться.

