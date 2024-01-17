Международная федерация хоккея допустила израильтян до ЧМ среди игроков до 20 лет

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Международная федерация хоккея (IIHF) допустила израильскую сборную до чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Об этом сообщила радиостанция "Комсомольская правда".

Сборная Израиля сможет выступить в группе A третьего дивизиона. Состязания состоятся в болгарской Софии с 22 по 29 января 2024 года.

12 января федерация временно отстранила сборные Израиля от турниров под своей эгидой. Свое решение в IIHF объяснили соображениями безопасности.

В ноябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволяют себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.

В МОК указали, что атлеты не несут ответственность за действия своих властей. В случае такого поведения для обеспечения принятия мер организация будет работать с соответствующим национальным олимпийским комитетом и международной федерацией.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".