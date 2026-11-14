Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ напряженность в зоне Персидского залива

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Абу-Даби провел переговоры с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили двусторонние отношения и напряженность в зоне Персидского залива, сообщили в МИД РФ.

По данным ведомства, на встрече рассмотрели актуальные направления развития российско-эмиратских связей, которые носят характер стратегического партнерства.

Кроме того, стороны провели обстоятельную сверку часов по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки. Приоритетное внимание уделили сохраняющейся напряженности в зоне Персидского залива.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может пойти на обострение в противостоянии с Тегераном. Глава Белого дома уточнял, что ключевым критерием при принятии решения будут интересы его страны.

При этом журналисты утверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом призывал возобновить военные действия против Ирана после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

