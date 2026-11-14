Три человека погибли при столкновении автомобилей в Марий Эл

Фото: MAX/"Госавтоинспеция Марий Эл"

Три автомобиля столкнулись в Марий Эл, в результате чего погибли три человека, еще пятеро пострадали, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

По ее данным, авария произошла в субботу около 13:20 по московскому времени на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск в Звениговском районе. Предварительно, водитель Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Hyundai Solaris и Ford Focus.

На месте аварии организовано реверсивное движение. Сейчас там работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее микроавтобус съехал в кювет в районе поселка Шипицино Котласского муниципального округа Архангельской области. В результате восемь человек пострадали и были доставлены в больницу.

На место происшествия направили пожарно-спасательное подразделение ПЧ-48, сотрудников полиции и скорой помощи. К ликвидации последствий ДТП привлекались 11 человек и четыре единицы техники.

