14 ноября, 14:36Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Домодедово
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – уточняется в публикации.
Авиагавань начала работать по согласованию с уполномоченными органами днем 14 ноября. Это было связано с мерами безопасности в области использования воздушного пространства в районе аэровокзала.
Позднее аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы. Пассажиров призвали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло авиагавани из-за возможных изменений в расписании полетов.
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