Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – уточняется в публикации.

Авиагавань начала работать по согласованию с уполномоченными органами днем 14 ноября. Это было связано с мерами безопасности в области использования воздушного пространства в районе аэровокзала.

Позднее аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы. Пассажиров призвали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло авиагавани из-за возможных изменений в расписании полетов.