ВСУ атаковали станцию скорой помощи в ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские военные атаковали с помощью БПЛА станцию скорой помощи в Луганской Народной Республике. Об этом глава региона Леонид Пасечник сообщил в мессенджере MAX.

Инцидент произошел в Новой Астрахани Кременского муниципального округа. По словам Пасечника, медицинский персонал не пострадал, однако повреждены здание и транспортные средства. Несмотря на атаку, медики продолжают оказывать жителям необходимую помощь.

Кроме того, в Рубежном беспилотник нанес удар около магазина, из-за чего погиб 37-летний мужчина. На автодорогах в Старобельском, Станично-Луганском и Перевальском муниципальных округах атакованы грузовики, перевозившие гражданские товары. В результате ранения получили трое водителей, им оказана помощь, рассказал Пасечник.

В Старобельске Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия атаки на автозаправочную станцию. Сотрудники МЧС успели уйти в укрытие, никто не пострадал.

С 19 ноября в ЛНР ограничат движение автобусов, выполняющих межрегиональные перевозки через территорию ЛНР. Транспорт не будет перевозить жителей ежедневно с 16:00 до 08:00. Ограничения связаны с тем, что ВСУ нередко выбирают для нанесения ударов темное время суток, уточнял глава республики.