День природы Москвы пройдет на фестивале "Золотая черепаха"

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

День природы Москвы состоится 15 ноября в рамках XX Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха". Мероприятие посвятят самому зеленому мегаполису и его биоразнообразию, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В программу войдут познавательные лекции, практические и творческие занятия. Экопросветители департамента природопользования и охраны окружающей среды и приглашенные эксперты расскажут, как устроены городские экосистемы, какие редкие виды обитают в Москве и как современная наука помогает сохранять природу. Посетители также смогут принять участие в викторине и фотоквесте.

С 12:00 до 12:45 директор некоммерческого партнерства "Птицы и люди" Юлия Горелова прочтет лекцию о том, какие пернатые остаются в городе на зиму и как они приспосабливаются к холодам.

С 13:00 до 13:45 на главной сцене пройдет церемония награждения победителей 30-го Кубка столицы по спортивной орнитологии "Осень-2026". Итоги соревнований подведут начальник управления экологического образования и просвещения столичного департамента Елена Жаркова и Юлия Горелова.

С 14:00 до 14:45 представитель научно-образовательного центра ботанического сада Петра I биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ирина Голубева выступит с лекцией о том, как ботанические коллекции отражают глобальное разнообразие флоры.

С 15:00 до 15:45 представитель Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова (ИПЭЭ) Российской академии наук (РАН) Алексей Горнов расскажет о природных механизмах поддержания биоразнообразия лесных экосистем, а также о роли сухостоя и валежника.

С 16:00 до 16:45 представитель ИПЭЭ РАН Владимир Каганов прочитает лекцию, посвященную роли углерода в наземных экосистемах, путям его миграции, накоплению и влиянию на климат, а также тому, как с его помощью можно оценить состояние природы.

С 17:00 до 17:45 представитель ИПЭЭ РАН Дмитрий Тихонов расскажет о цифровом портрете леса, созданном с помощью лазерного сканера.

В зоне мастер-классов с 12:00 до 15:00 Рушан Абузяров из экоцентра "Экошкола "Кусково" проведет занятие "Жизнь в капле воды". Участники познакомятся с микрофауной пресных водоемов, рассмотрят под микроскопом представителей водных экосистем и узнают об особенностях их строения и поведения.

Представитель экоцентра "Лосиный Остров. Красная Сосна" Ольга Ковба в это же время на мастер-классе "Красная книга Москвы" поможет создать блокноты с зарисовками редких животных.

С 15:00 до 18:00 Ольга Зеленова из экоцентра "Лесная сказка" предложит исследовать насекомых, растительные ткани, мхи и лишайники на занятии "Природа под микроскопом". Параллельно специалист экоцентра "Терлецкий" Ольга Кудрявцева научит создавать экосувениры на занятии "Пух и перья". Мария Тимофеева из экоцентра "Музей природы" на мастер-классе "Лаборатория бионики: от крыла бабочки до самолета" расскажет об инженерных решениях, подсказанных природой. В конце участники сделают балансирующую стрекозу.

С 12:00 до 15:00 одновременно с творческими занятиями пройдет викторина "Нескучная ботаника". Ее проведет специалист экоцентра "Кузьминки" Ольга Ушакова. Гости смогут проверить знания о растениях родного края.

Кроме того, с 12:00 до 18:00 в залах выставки состоится фотоквест "Природа Москвы" под руководством Софии Устиновой из экоцентра "Экошкола "Кусково"". Участникам предстоит отыскать на снимках сыча, лося, лисят и белку, чтобы научиться смотреть на городскую природу глазами профессиональных фотографов.

XX Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" принимает гостей в Центральном выставочном зале "Манеж". Посетителей ждут до 16 декабря. Отдельное внимание уделили специальной номинации "Дикая природа Москвы". За время существования номинации число работ выросло в 3,7 раза. В этом году в ней приняли участие 226 фотографов с 1 311 работами.

