В "Мосбилете" появился раздел с новогодними мероприятиями усадеб Деда Мороза

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В сервисе "Мосбилет" запустили специальный раздел с программами четырех столичных усадеб Деда Мороза. В нем собрали информацию о праздничных представлениях, экскурсиях, квестах и других зимних развлечениях, которые подготовили для посетителей парков. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В гости к Деду Морозу

Новогодние программы подготовили в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", а также в парках Олимпийской Деревни, "Митино" и Измайловском. В усадьбах обновили интерьеры и декорации, оборудовали интерактивные пространства и подготовили встречи со сказочными персонажами.

В Московской усадьбе Деда Мороза в "Кузьминках-Люблино" проведут фестиваль национальных зимних волшебников, праздничный хоровод с зажжением елки, "Бал ледяных фонарей" и театрализованные представления.

Во время прогулки по волшебному лесу гости увидят скульптуры по мотивам сказок "Двенадцать месяцев", "Алиса в Стране чудес", "Волшебник Изумрудного города", "Золушка" и "Щелкунчик". Также посетители смогут побывать в тайном домике Деда Мороза и пообщаться с ним во время театрализованной экскурсии.

Усадьба в Измайловском парке откроется 1 декабря. Там заработает "Мастерская чудес и подарков": участникам экскурсии предстоит пройти зеркальный лабиринт, найти ключ от мастерской и разобраться, что такое энергия, движение, свет и звук.

В лаборатории они познакомятся с формулой чуда, а в бюро фокусов научатся небольшому трюку. На улице для гостей организуют эстафеты, концерты, шоу, мастер-классы, зимнее караоке и детский спектакль.

5 декабря начнут принимать посетителей усадьбы в парках "Митино" и Олимпийской Деревни. В Митине детей ждут интерактивные шоу, кинопоказы, мастер-классы, спектакли и анимационные программы.

На квесте "Тайна старой избы: волшебство сквозь время" участникам предстоит выяснить, почему в старинном доме стали появляться современные предметы и как это связано с исчезновением магии. В поисках ответов они обнаружат скрытые послания и получат загадочные видео- и аудиосообщения.

В усадьбе парка Олимпийской Деревни дети вместе с зайчиком-проводником отправятся на поиски утраченного волшебства. Им предстоит пройти четыре испытания и помочь вернуть северное сияние.

В праздничной приемной можно будет загадать желание Деду Морозу и сфотографироваться с ним, а в мастерской – изготовить новогодний сувенир. На главной сцене трижды в день будут проходить интерактивные представления с играми, танцами и конкурсами.

Волшебные спектакли

С 14 ноября по 9 января Театр имени А. С. Пушкина покажет обновленную постановку сказки "Аленький цветочек" Евгения Писарева. По сюжету Аленушка соглашается поселиться во дворце чудища, чтобы спасти отца. Постепенно девушка понимает, что за страшной внешностью скрывается любящее и страдающее сердце. Спектакль пройдет по адресу Тверской бульвар, дом 23.

В тот же период Московский театр кукол представит премьеру музыкальной "Снежной королевы" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Историю путешествия Герды расскажут с помощью кукол, масок, мультимедийной сценографии и музыки. Театр находится на Спартаковской улице, доме 26/30.

С 28 ноября по 4 января Театр на Ордынке представит собственную версию "Морозко". В постановке зрителей ждут песни, танцы, волшебные снежинки, говорящий пес и скоморохи-рэперы. Адрес театра: улица Малая Ордынка, дом 31, строение 1.

Премьеру интерактивного спектакля "Маленькие сказки – 5" подготовили в театре "Русская песня". С 19 декабря по 5 января Дед Мороз, Снегурочка и другие герои познакомят маленьких зрителей с музыкальными инструментами и расскажут о доброте и дружбе. Представления пройдут на Садовой-Черногрязской улице, доме 5/9, строении 2.

30 декабря, 3 и 5 января "Ведогонь-театр" в Зеленограде покажет спектакль "Дед Мороз, прощай… или Полярная ночь атакует!". Зрители узнают, что может произойти, если зимний волшебник не успеет подготовиться к Новому году. Перед началом представления состоится интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки. Адрес: улица Юности, дом 17.

Зимние концерты

С 29 ноября по 5 января Московский международный дом музыки представит программу "Щелкунчик" с песочной анимацией. На сцене прозвучат фрагменты сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, а струнный квартет исполнит музыку из одноименного балета Петра Чайковского. На большом экране в это время будут оживать песочные картины. Концерты пройдут на Космодамианской набережной, доме 52, строении 8.

13 декабря в Оперном доме музея-заповедника "Царицыно" состоится концерт "Музыка Нового года". Евгения Маркова и Владимир Кирасиров исполнят произведения Георгса Пелециса, Антонио Вивальди, Арво Пярта и Дарио Кастелло. Адрес: Дольская улица, дом 1, строение 5.

15 декабря в киноконцертном зале "Эльдар" прозвучат произведения Иоганна Штрауса. Инструментальный ансамбль и солисты Москонцерта исполнят польки, галопы, марши, арии и дуэты из оперетт "Летучая мышь", "Цыганский барон" и других сочинений композитора. Концерт пройдет на Ленинском проспекте, доме 105.

Фольклорный центр "Москва" 25 декабря приглашает на программу "Новогодний калейдоскоп". В нее вошли русские романсы, рождественские мелодии, произведения Иоганна Штрауса и Эмиля Вальдтейфеля, а также популярные музыкальные номера. Гости услышат "Валенки", цыганочку с выходом и шуточную увертюру "Кармен" по-русски". Адрес: улица Барклая, дом 9.

Праздник во дворце

В усадьбе Кусково 1, 5, 15 и 24 декабря проведут программу "Голландский Новый год". Детям расскажут, как жители Нидерландов отмечают зимние праздники, познакомят с местными обычаями и развлечениями. Участники смогут обменяться пожеланиями и выбрать бобового короля. Адрес: улица Юности, дом 2.

3 и 19 декабря в Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" откроется "Мастерская новогоднего настроения". Гости узнают об истории праздничных костюмов, масок и украшений, а затем сами создадут карнавальные наряды и исполнят танец у елки. Занятия пройдут по адресу Дольская улица, дом 1, строение 4.

С 11 декабря по 6 января в Екатерининском зале Большого дворца "Царицына" покажут спектакль-игру "Золотой ключик" по мотивам сказки Алексея Толстого. В постановке Буратино вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном противостоит Карабасу-Барабасу и раскрывает тайну золотого ключика. Адрес: Дольская улица, дом 1, строение 6.

С 18 декабря по 7 января Государственный музей А. С. Пушкина превратится в сказочный дворец. Здесь представят интерактивную программу по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена "Дикие лебеди" – историю принцессы Элизы и ее братьев, превращенных в лебедей.

После спектакля гостей ждут игры, викторины и задания, а затем вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они зажгут огни на елке и покружатся в вальсе. Адрес: улица Пречистенка, дом 12/2, строение 5.

С 25 декабря по 9 января новогоднюю программу представит Петровский путевой дворец. В пяти залах разместят площадки по мотивам русских сказок. Дети смогут сразиться на войлочных мечах, заняться рукоделием, поиграть в старинные игры и устроить снежную баталию.

В одном из залов прозвучит "Сказка о золотом петушке" А. С. Пушкина в архивной записи в исполнении Олега Табакова, а кульминацией станет общий хоровод. Дворец находится на Ленинградском проспекте, владении 40.

Новый год с музеем

1 декабря в Государственном Дарвиновском музее откроется выставка "Новогодние открытки СССР: старая добрая сказка". В экспозицию войдут почтовые открытки из музейных фондов, советский фарфор и винтажные елочные игрушки из частной коллекции. Адрес: улица Вавилова, дом 57.

С 5 декабря по 14 января Государственный музей В. В. Маяковского проведет интерактивную программу "Новый год за океаном". Посетители узнают, как отмечали праздник в Америке в 1925 году, рассмотрят исторические фотографии и открытки и познакомятся с культурой ревущих двадцатых.

На творческом занятии участники сделают коллажи, праздничные колпачки, украсят бумажные стаканчики в авангардном стиле и придумают рекламные слоганы той эпохи. Музей находится на улице Красной Пресне, доме 36, строении 1, квартире 24.

С 23 по 29 декабря Музей И. С. Тургенева приглашает на программу о зимних праздниках в семье писателя. Гостям расскажут, как Тургеневы отмечали Рождество, Новый год, Святки, Крещение и другие торжества. Адрес: улица Остоженка, дом 37/7, строение 1.

27 декабря в Доме-музее Марины Цветаевой пройдет рождественская экскурсия. Посетители увидят редкое издание Библии с гравюрами Гюстава Доре – такую книгу дочь поэтессы Ариадна однажды получила в подарок на Рождество. Также гостям расскажут о Благовещении и Рождестве, жизни Девы Марии и святого Иосифа, волхвах и царе Ироде. Адрес: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.

С 29 декабря по 8 января Государственный музей обороны Москвы проведет программу "Праздник в тылу и на фронте: встречая Новый год во время войны". Участникам расскажут, как отмечали Новый год на фронте и в тылу, чем украшали елки и какие подарки получали дети. Гости также смогут нарядить праздничное дерево и сделать поздравительную открытку. Адрес: Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 3.

Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза стартовал из Великого Устюга 8 ноября 2026 года. Предстоящий сезон станет для проекта шестым. Протяженность маршрута в сезоне 2026–2027 годов составит порядка 24 тысяч километров.