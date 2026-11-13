Обвиняемый в краже 10 электросамокатов мужчина пойдет под суд в Москве

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Мужчину, обвиняемого в краже 10 электросамокатов, будут судить в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, ранее многократно судимый 39-летний мужчина без легального источника дохода решил похищать электросамокаты в городе и впоследствии их продавать.

В июле злоумышленник перекусил металлическими кусачками тросовый замок и похитил с парковки торгового центра на улице Поляны электросамокат "Кугу", стоимость которого составляет свыше 37 тысяч рублей.

Таким же образом мужчина украл еще 9 электросамокатов в районах Южное Бутово, Щербинка и Коммунарка. Однако 3 из них удалось обнаружить и вернуть владельцам. Кроме того, обвиняемый совершил 3 кражи в продуктовых и косметических магазинах.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд по существу.

Ранее в Подмосковье задержали жителя Мытищ, которого подозревают в нескольких кражах велосипедов. Мужчина рассказал, что продал похищенные велосипеды, а вырученные деньги потратил. В отношении него возбудили уголовное дело о краже.