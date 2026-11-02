Жителя Мытищ задержали по подозрению в серии краж велосипедов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Подмосковье задержали жителя Мытищ, которого подозревают в нескольких кражах велосипедов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Поводом для расследования стало заявление жительницы Королева, у которой похитили велосипед стоимостью 100 тысяч рублей. В ходе оперативной работы полицейские установили, что мужчина может быть причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Общий ущерб от трех краж составил 137 тысяч рублей.

Задержанный рассказал, что продал похищенные велосипеды, а вырученные деньги потратил. В отношении него возбудили уголовное дело о краже. До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось о задержании 42-летнего москвича, подозреваемого в краже шести радиаторов охлаждения с крыши нежилого здания на Бартеневской улице в Южном Бутове. По данным полиции, ночью мужчина поднялся на кровлю по пожарной лестнице, сбросил оборудование вниз, погрузил его в фургон и уехал, после чего продал технику, а деньги потратил.

