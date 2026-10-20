Полицейские раскрыли кражу электросамоката на станции метро "Алтуфьево"

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Полицейские задержали подозреваемого в краже электросамоката, оставленного на станции метро "Алтуфьево". Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Выяснилось, что потерпевший оставил самокат без присмотра. Злоумышленник заметил его на станции, когда ехал в вагоне от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Отрадного". Убедившись, что рядом никого нет, он забрал транспортное средство и скрылся. Ущерб превысил 34 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. В итоге подозреваемого задержали на станции "Отрадное". Задержанным оказался мужчина 1960 года рождения. Похищенное изъято, его скоро вернут владельцу.

До этого мужчина в столичном метро напал на пассажира, сорвал с него золотую цепочку и убежал. Изначально между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в нападение. Злоумышленник ударил своего оппонента и вырвал с его шеи украшение, после чего покинул станцию. Подозреваемого задержали на станции "Бульвар Дмитрия Донского".

