Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 11:50

Происшествия

Мужчина напал на пассажира в московском метро и сорвал с него золотую цепочку

Видео: MAX/"Петровка, 38"

Мужчина в столичном метро напал на пассажира, сорвал с него золотую цепочку и убежал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в вагоне поезда. По данным ведомства, между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в нападение. Злоумышленник ударил своего оппонента и вырвал с его шеи украшение, после чего покинул станцию.

Однако спустя время подозреваемого задержали на станции "Бульвар Дмитрия Донского". Им оказался 30-летний приезжий. Выяснилось, что он успел продать похищенную цепочку. В отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже. Злоумышленник арестован.

Ранее жительница Одинцовского округа лишилась ювелирных изделий стоимостью более 100 тысяч рублей после того, как пустила к себе домой двух женщин, которые представились сотрудницами Пенсионного фонда. Драгоценности были похищены в тот момент, когда одна из злоумышленниц рассказывала хозяйке о возможных надбавках к пенсии.

Спустя время злоумышленниц задержали. Выяснилось, что женщины ранее были судимы. Они признались, что продали украденное, а вырученные деньги потратили. В отношении них возбуждено уголовное дело о краже.

Читайте также


происшествиягород

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика