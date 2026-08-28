Мужчина напал на пассажира в московском метро и сорвал с него золотую цепочку

Мужчина в столичном метро напал на пассажира, сорвал с него золотую цепочку и убежал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в вагоне поезда. По данным ведомства, между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в нападение. Злоумышленник ударил своего оппонента и вырвал с его шеи украшение, после чего покинул станцию.

Однако спустя время подозреваемого задержали на станции "Бульвар Дмитрия Донского". Им оказался 30-летний приезжий. Выяснилось, что он успел продать похищенную цепочку. В отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже. Злоумышленник арестован.

Ранее жительница Одинцовского округа лишилась ювелирных изделий стоимостью более 100 тысяч рублей после того, как пустила к себе домой двух женщин, которые представились сотрудницами Пенсионного фонда. Драгоценности были похищены в тот момент, когда одна из злоумышленниц рассказывала хозяйке о возможных надбавках к пенсии.

Спустя время злоумышленниц задержали. Выяснилось, что женщины ранее были судимы. Они признались, что продали украденное, а вырученные деньги потратили. В отношении них возбуждено уголовное дело о краже.

