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22 июля, 13:11

Происшествия

Мужчина задержан за вооруженное ограбление супермаркета в Южном Бутове

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже в сетевом супермаркете на Веневской улице. Об этом сообщает пресс-служба УВД по Юго-Западному административному округу Москвы.

По данным правоохранителей, в дежурную часть обратился охранник магазина. Он рассказал, что посетитель сложил в свой рюкзак сырную и мясную продукцию, а затем прошел мимо кассы и не заплатил за товар.

Когда охранник попытался остановить мужчину на выходе, тот продемонстрировал нож, лежавший в его рюкзаке. Охранник был вынужден отпустить злоумышленника. Материальный ущерб составил 6 тысяч рублей.

Подозреваемого на территории Московской области задержали сотрудники патрульно-постовой службы. У него изъяли нож и часть похищенного – остальными продуктами он успел распорядиться по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж"). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее другой мужчина похитил из магазинов в Хамовниках почти 7 килограммов икры. Недостачу 34 банок икры горбуши, кеты и нерки обнаружили во время инвентаризации в торговой сети. Ущерб превысил 58 тысяч рублей.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Оренбургской области. Злоумышленника задержали. На допросе он признался, что планировал съесть всю икру самостоятельно.

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