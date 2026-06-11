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11 июня, 08:16

Происшествия

Мужчина украл товары из столичного магазина на 40 тыс рублей

видео: МАХ/"Петровка, 38"

Неизвестный мужчина украл товары из магазина в 2-м квартале столичного района Ново-Переделкино. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД России.

Выяснилось, что злоумышленник сложил товары в сумки, а затем попытался скрыться, не оплатив покупки. Несмотря на противодействие персонала, мужчина успел скрыться с места с частью похищенного. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж"). Фигуранта задержали на улице Адмирала Лазарева, им оказался 26-летний приезжий. Похищенное он хранил в арендованной им квартире.

Украденные товары будут позже возвращены владельцам. Сам подозреваемый заключен под стражу. Теперь правоохранители проверяют мужчину на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее молодой человек ограбил кассу магазина в ТиНАО. Инцидент произошел на Центральной улице деревни Десна. 18-летний юноша, угрожая кассиру предметом, похожим на нож, заставил открыть кассу и отдать ему всю выручку. Общий ущерб составил 30 тысяч рублей. Правоохранители задержали подозреваемого, позже его заключили под стражу.

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