Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 10:45

Происшествия

В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении ящика для пожертвований на АЗС

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в похищении ящика для сбора пожертвований, который находился на АЗС в деревне Петровское Раменского округа Подмосковья, передает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленники подъехали к заправке на автомобиле, затем один из фигурантов зашел в торговый зал и похитил ящик для пожертвований, а далее погрузил его в салон машины. После этого правонарушители скрылись с места инцидента.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж"), подозреваемых в преступлении удалось установить и задержать по местам проживания. Сам похищенный ящик был найден недалеко от места преступления. Денежные средства были потрачены фигурантами на личные нужды. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее молодой человек ограбил кассу магазина в ТиНАО. Инцидент произошел на Центральной улице деревни Десны. 18-летний юноша, угрожая кассиру предметом, похожим на нож, заставил открыть кассу и отдать ему всю выручку. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по статье "Разбой".

Читайте также


происшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика