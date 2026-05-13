13 мая, 15:21Происшествия
Юноша с ножом ограбил кассу магазина в ТиНАО
Фото: depositphotos/stevanovicigor
Молодой человек ограбил кассу магазина в ТиНАО, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошел на Центральной улице деревни Десна. 18-летний юноша, угрожая кассиру предметом, похожим на нож, заставил открыть кассу и отдать ему всю выручку. Сложив деньги в рюкзак, злоумышленник скрылся с места преступления. Общий ущерб составил 30 тысяч рублей.
Правоохранители уже задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по статье "Разбой" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
