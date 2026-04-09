Новости

Новости

09 апреля, 22:57

Происшествия

Неизвестный отобрал у подростка кофту за 140 тыс рублей на юге Москвы

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Полицейские Нагорного района задержали подозреваемого в ограблении подростка. Юноша отобрал у школьника кофту стоимостью 140 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, в полицию обратилась москвичка, которая рассказала, что в подъезде дома на улице Ялтинской неизвестный похитил у ее несовершеннолетнего сына кофту известного бренда.

Оперативники задержали 18-летнего подозреваемого на Черноморском бульваре. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее в центре Москвы задержали 37-летнего мужчину за кражу 98 плиток шоколада из магазина. После обнаружения недостачи сотрудники торговой точки обратились в полицию. Общий ущерб составил свыше 18 тысяч рублей.

