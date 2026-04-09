SCMP: в Гонконге мужчина украл карточки Pokemon стоимостью около 31,9 тысячи долларов

Фото: ТАСС/Zuma

В Гонконге разыскивается мужчина, укравший из магазина редкие коллекционные карточки Pokemon на сумму около 31,9 тысячи долларов США. Об этом сообщила местная газета South China Morning Post.

По информации издания, мужчина пришел в магазин, попросил продавца показать две коллекционные карточки стоимостью 16,6 и 15,3 тысячи американских долларов, взял их в руки и убежал.

Магазин сообщил о краже в полицию, а затем опубликовал фото карточек в социальных сетях и обратился к коллекционерам с просьбой связаться с ними в случае обнаружения экземпляров в интернете.

Ранее в Москве 27-летний житель Владимирской области совершил налет на аптеку в районе Люблино, угрожая работнику кирпичом. Испуганная фармацевт отдала всю выручку. Налетчик скрылся с места преступления, однако позднее его задержали.