09 апреля, 15:07

Происшествия

Женщина в Австралии избила пациента в реанимации молотком за кражу праха брата

Фото: 123RF.com/adwo123

Женщина в Австралии пробралась в реанимацию и избила пациента молотком за кражу праха ее брата, сообщило издание Guardian.

По данным СМИ, инцидент произошел в Сиднее, в Королевской больнице принца Альфреда. 46-летняя Вики Грэм пришла в больницу после полуночи и обратилась к медсестре. Та отказалась ее пропустить, поскольку было уже поздно, но женщина ее проигнорировала и прошла внутрь, сказав, что якобы просто хочет поговорить с мужчиной.

В палате она вытащила из сумки молоток и ударила 63-летнего пациента по правой стороне головы. В результате он получил перелом черепа, у него произошло кровоизлияние в мозг. В реанимацию его доставили в критическом состоянии. После нападения Грэм попыталась сбежать, но двери в палате были заперты.

После ареста она заявила, что ударила мужчину, поскольку он украл прах ее брата. Суд отказал женщине в освобождении под залог, ей предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений с намерением причинить тяжкие телесные повреждения. Ей грозит 25 лет тюрьмы.

Ранее жительница Кузбасса ударила ножом сожителя, который во время ссоры решил уйти от возлюбленной и увести у нее быка. После произошедшего женщина убежала к своей матери, а пострадавший вытащил нож из поясницы, выбросил его и последовал за ней.

Скорую помощь вызвали родственники нападавшей, мужчину госпитализировали. Спустя время пострадавший простил женщину и отказался писать заявление. Однако уголовное дело было доведено до суда. В результате обвиняемой назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.

