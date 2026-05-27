Мобильное приложение "Мой id" скачали более миллиона раз с 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильное приложение "Мой id" скачали более одного миллиона раз с 2023 года, передает портал мэра и правительства столицы.

По данным столичного департамента информационных технологий, "Мой id" каждый день помогает москвичам в разных жизненных ситуациях. К примеру, при заполнении заявления в нем можно посмотреть данные документов, при посещении библиотеки – взять книгу по штрихкоду единого читательского билета, а при необходимости подтвердить льготный статус многодетной семьи – воспользоваться QR-кодом цифрового удостоверения.

Согласно статистике, почти 59% аудитории приложения составляют мужчины, а среди активных пользователей больше всего горожан в возрасте 35–44 лет. Почти 14% пользователей – это жители старшего поколения, а 17% – молодежь от 18 до 24 лет.

Это, как отмечают в департаменте, говорит о том, что возможности приложения полезны горожанам любого возраста. Только с начала года пользователи обращались к документам и сервисам приложения свыше 2,7 миллиона раз.

Чаще всего в приложении пользователи открывают данные паспорта, СНИЛС и ИНН, просматривают файлы со сканами своих документов, а также переходят в "Цифровой ID" мессенджера MAX, который можно использовать для подтверждения возраста или льготы.

Приложение облегчает повседневные задачи, такие как заполнение заявлений и онлайн-форм, когда под рукой нет оригиналов документов. В разделе "Мой id" можно просмотреть и скопировать необходимые данные, а затем отправить их доверенному лицу для различных целей, например, покупки билетов или оформления пропуска. Для быстрого обмена контактами и адресом с курьером или коллегами в приложении предусмотрен виджет "Визитка", который содержит информацию из личного кабинета на сайте mos.ru.

Также в приложении есть цифровое удостоверение многодетной семьи, которое можно предъявлять для подтверждения льготы в кассах более чем на 100 культурных площадках Москвы. Вход будет бесплатным или со скидкой. В числе доступных учреждений – Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей космонавтики и Московский зоопарк.

Владельцы карты москвича могут использовать штрихкод из приложения, чтобы отмечать посещение занятий центров московского долголетия или получать скидки в магазинах – партнерах программы лояльности. Кроме того, в приложении можно подключить единый читательский билет и использовать его штрихкод для получения и возврата книг в городских библиотеках.

Ранее сообщалось, что в мае 2011 года в Москве появилась система электронного межведомственного взаимодействия – базовый регистр. Это позволило перевести в цифровой вид многие городские услуги: от записи ребенка в школу до регистрации юридического лица.