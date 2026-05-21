21 мая, 08:24

Москвичам напомнили, как получить документ жилищного учета на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru москвичам доступна услуга получения информации жилищного учета. За 14 лет ее работы горожане воспользовались ей порядка 11 миллионов раз, сообщила пресс-служба департамента информационных технологий.

Сервис предоставляет возможность оформить в электронном виде единый жилищный документ, выписку из домовой книги, а также справку об отсутствии задолженности либо переплаты, о состоянии финансово-лицевого счета и другие документы, связанные с жильем.

С 2026 года процесс получения услуги стал еще проще благодаря внедрению цифрового ассистента "Москва", который доступен в чате поддержки портала mos.ru и в приложении "Моя Москва".

Данная услуга, как напомнила замдиректора департамента системы государственных услуг департамента информационных технологий Ирина Томсинова, стала одной из первых, переведенных в онлайн-формат. Она значительно упрощает жизнь горожан, избавляя их от необходимости посещать учреждения и стоять в очередях.

"Особенно востребована услуга при сделках с недвижимостью, например при продаже квартиры. Хотя не все документы обязательны для оформления сделки, они помогают проверить информацию о квартире, ее жильцах, а также убедиться в отсутствии задолженности за коммунальные услуги", – цитирует Томсинову портал мэра и правительства Москвы.

Воспользоваться сервисом можно, перейдя в раздел "Жилье, недвижимость, земля" mos.ru, а после выбрав подраздел "Жилищный и технический учет", найдя там "Получение информации жилищного учета". Для этого потребуется стандартная или полная учетная запись на портале.

После открытия формы нужно ввести код плательщика и номер квартиры или адрес дома с номером квартиры. Затем следует заполнить персональные данные. При личной подаче заявления необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, контакты и сведения из паспорта. Если же пользователь действует от имени другого человека, нужно внести аналогичные данные этого лица.

Если информация уже имеется в личном кабинете на mos.ru, она будет заполнена автоматически. После этого останется выбрать нужный документ из предложенного списка. Готовый документ появится в личном кабинете в течение суток.

Услугой могут пользоваться как собственники, так и арендаторы жилых помещений, имеющие регистрацию в мегаполисе.

Помимо этого, также все владельцы недвижимости могут обратиться к цифровому ассистенту "Москва", который работает на базе искусственного интеллекта (ИИ). В тестовом режиме он доступен в чате поддержки на mos.ru и в приложении "Моя Москва".

Для этого нужно авторизоваться на портале или в мобильном приложении. Затем можно отправить текстовый или голосовой запрос на предоставление информации о жилищном учете. Если в личном кабинете уже есть все необходимые данные, виртуальный помощник уточнит детали и предоставит нужные документы. Если же пользователь ранее не вводил информацию о своей квартире, ассистент попросит проверить паспортные данные и внести недостающие сведения.

Вместе с тем на mos.ru можно воспользоваться сервисом для проверки подлинности документов жилищного учета. Он позволяет, к примеру, удостовериться в достоверности выписки из домовой книги, единого жилищного документа, справок о регистрации по адресу и об отсутствии зарегистрированных лиц. Технология блокчейна гарантирует точность информации, исключая ее изменение или подделку.

Благодаря электронному формату получения и проверки документов взаимодействие с городскими службами становится максимально удобным и безопасным. Жители Москвы экономят время, быстро получают юридически значимые документы и могут быть уверены в их подлинности.

Ранее на портале mos.ru заработал новый сервис Главархива Москвы. С его помощью жители столицы и области могут найти информацию о месте хранения кадровых документов. Там можно найти первые и последние даты документов по личному составу, их переименования, подчиненность организаций, контакты.



