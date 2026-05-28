Россиян ожидает самое долгое рабочее лето за последние 3 года

Лето 2026 года станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

При стандартной пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток.

При этом в 2025 году россияне работали 63 дня, а выходных у них было 29. В 2024 году соотношение составляло 64 рабочих дня к 28 дням отдыха.

Эксперт отметила, что наибольшая нагрузка ожидается в июле, который вместит в себя 23 рабочих дня при всего 8 выходных. В июне и августе будет по 21 рабочему дню, а количество выходных составит 9 и 10 дней соответственно.

Ранее Богданова-Шемраева напомнила, что следующая короткая рабочая неделя и трехдневные выходные ждут россиян в июне. Она продлится с понедельника по четверг, с 8 по 11 июня. Выходные будут приурочены к празднованию Дня России.