28 мая, 06:58

Происшествия

Россиянина задержали во Вьетнаме за кражу багажа в аэропорту

Фото: depositphotos/doomu

Россиянину Александру Горбу грозит до 20 лет лишения свободы во Вьетнаме по делу о краже багажа в аэропорту Хошимина. Об этом сообщает вьетнамское издание VnExpress.

Отмечается, что 26-летний мужчина прилетел из Таиланда и был пойман при попытке похитить с ленты выдачи несколько брендовых чемоданов и сумок, принадлежавших гражданам третьих стран. После задержания он признался, что действовал по отработанной схеме уже не в первый раз: прилетал без вещей, забирал чужой багаж, после чего возвращался с украденным в Бангкок и передавал вещи для перепродажи.

Генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков сообщил РИА Новости, что задержанному могут предъявить обвинения и в совершении других преступлений на территории страны.

Дипломат также пояснил, что после отбытия возможного наказания иностранцев обычно выдворяют из Вьетнама с временным запретом на последующий въезд.

Ранее полиция Таиланда задержала на Пхукете россиянина за хранение наркотиков. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте. По информации СМИ, за это преступление ему может грозить смертная казнь.

