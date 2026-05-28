28 мая, 12:48

Шоу-бизнес

Ким Кардашьян познакомила детей с Льюисом Хэмилтоном, с которым встречается

Фото: Getty Images/Pascal Le Segretain; Getty Images/Kym Illman

Американская модель Ким Кардашьян познакомила детей с британским гонщиком "Формулы‑1" Льюисом Хэмилтоном, пишет Daily Mail.

По данным издания, Хэмилтон впервые провел время с ее детьми. Пара ужинала в Лос‑Анджелесе в кругу семьи Кардашьян и матери Хэмилтона.

На встрече присутствовали трое из четверых детей Ким: 10‑летний Сейнт, 8‑летняя Чикаго и 7‑летний Псалм. Однако ее старшая дочь на ужин не пришла. Отмечается, что Хэмилтон проявил теплоту к детям Кардашьян.

О том, что модель и автогонщик состоят в романтических отношениях, СМИ сообщили в феврале 2026 года. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники люксового отеля Estelle Manor в британском графстве Оксфордшир.

Персонал рассказал, что знаменитости поселились в одном номере. Во время совместных выходных Кардашьян и Хэмилтон посетили спа-центр и поужинали в отдельном зале отеля.

Позже Кардашьян засняли на свидании с Хэмилтоном в Аризоне – пара любовалась закатом в пустыне возле озера Пауэлл. Журналисты предположили, что они остановились в пятизвездочном отеле Amangiri рядом с озером.

