The Sun: Ким Кардашьян провела выходные в отеле с Льюисом Хэмилтоном

Фото: AP/Скотт А. Гарфитт, Christophe Ena

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян, вероятно, состоит в романтических отношениях с британским автогонщиком команды "Феррари" Льюисом Хэмилтоном. Об этом пишет "Радио 1" со ссылкой на газету The Sun.

Соответствующей информацией с изданием поделились сотрудники люксового отеля Estelle Manor в британском графстве Оксфордшир, куда Кардашьян прилетела на частном самолете из американского Лос-Анджелеса.

По словам собеседников газеты, спустя некоторое время в гостиницу на вертолете прибыл и Хэмилтон. Персонал отеля также рассказал, что знаменитости поселились в одном номере.

Как отметил один из сотрудников, модель взяла с собой много вещей, несмотря на то что ее поездка продлилась недолго. Предварительно, во время совместных выходных Кардашьян и Хэмилтон посетили спа-центр и поужинали в отдельном зале отеля, пишет издание.

