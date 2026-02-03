03 февраля, 17:28Происшествия
Охраны не было в школе под Красноярском, где ученица напала на сверстницу
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"
Охраны не было в школе Кодинска в Красноярском крае, где ученица напала на сверстницу с ножом. Там находилась только пожилая вахтерша, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
"(В школе. – Прим. ред.) рамка есть, охраны нет", – подчеркнули в ведомстве.
Вместе с тем было установлено, что пострадавшая девочка учится в параллельном классе с напавшей.
Об инциденте стало известно 3 февраля. Нападение произошло после того, как 14-летняя школьница поссорилась с учителем.
Пострадавшая сверстница девочки была доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Нападавшую задержали. По факту инцидента возбуждено два уголовных дела.