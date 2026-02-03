Напавшая на сверстницу в Красноярском крае девочка хотела ранить учителя

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

14-летняя девочка, которая напала на сверстницу с ножом в Красноярском крае, хотела ранить учителя, однако ей помешали одноклассники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сейчас с нападавшей и ее семьей работают правоохранители. Они выясняют все обстоятельства данного инцидента.

Инцидент произошел 3 февраля в одной из школ города Кодинска. Пострадавшую школьницу доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Нападавшую задержали. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела. Планируется дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц школы по обеспечению безопасности на территории учреждения.

