Два дела возбуждены после нападения в школе девочки на сверстницу в Красноярском крае

Два уголовных дела возбуждены в Красноярском крае по факту нападения 14-летней девочки с ножом в школе на сверстницу после конфликта с учителем, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

На месте ЧП в настоящее время работают следователи. В ведомстве уточнили, что также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц школы по обеспечению безопасности на территории учреждения.

О нападении девочки с ножом на сверстницу в Красноярском крае стало известно 3 февраля. Инцидент произошел в одной из школ города Кодинска.

Предварительно установлено, что школьница поссорилась с учителем, а затем ударила ножом свою сверстницу. Пострадавшая была доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Нападавшая девочка задержана.