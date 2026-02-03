Форма поиска по сайту

03 февраля, 19:26

Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка в Петербурге почти на 2 месяца

Фото: ТАСС/Юлия Стрелец

Октябрьский районный суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге Петра Жилкина. Он пробудет под арестом 1 месяц и 30 суток, сообщает ТАСС.

Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следствия. В ходе заседания фигурант признал свою вину.

Мальчик пропал 30 января. Он ушел из дома в Красносельском районе Петербурга. Ребенка искали 3 дня.

Жилкина задержали 2 февраля. Изначально мужчина отказывался давать показания, но затем признался в содеянном. Тело мальчика удалось обнаружить на следующий день.

Следователи установили, что в день пропажи ребенка фигурант посадил его в свою машину на парковке у Таллинского шоссе, а затем направился к месту своего проживания в деревню Яльгелево в Ленинградской области.

Как писали СМИ, задержанный рассказал, что предложил ребенку 5 тысяч рублей за интимную связь. Однако тот отказался и заявил, что расскажет об этом. После этого мужчина испугался и решил его убить.

Он ударил мальчика по голове, в результате чего тот скончался. После этого обвиняемый спрятал тело ребенка в Симоновском ручье Ломоносовского района, а затем сам скрылся в Псковской области.

Новости регионов: у обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге провели обыски

