Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 05:43

Происшествия
Главная / Новости /

СК: в кузбасской сауне отсутствовала возможность для безопасной эвакуации подростков

В кузбасской сауне отсутствовала возможность для безопасной эвакуации подростков – СК

Фото: телеграм-канал "Следком Кузбасса"

Погибшие в сауне в Прокопьевске Кемеровской области подростки были лишены возможности безопасно эвакуироваться из здания. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

По информации ведомства, сауна не была оборудована необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей.

В результате чего подростки, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом.

Пожар в частной сауне на Кубанской улице в Прокопьевске произошел 31 января. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В результате происшествия погибли пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет, еще одна девушка была госпитализирована с травмами.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, а также о халатности.

Вскоре выяснилось, что персонал сауны, включая администратора, работал неофициально. Ей после задержания было предъявлено обвинение. Суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 марта.

По предварительной информации, администратор знала о нарушениях, но все же допустила на территорию подростков без сопровождения взрослых. Также она оставила их без присмотра, не контролируя температурный режим, и дважды добавляла в печь дрова и уголь.

Владелец сауны явился в следственные органы добровольно и частично признал вину. Районный суд Кемерова избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 дней.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика