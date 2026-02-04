СК: в кузбасской сауне отсутствовала возможность для безопасной эвакуации подростков

Фото: телеграм-канал "Следком Кузбасса"

Погибшие в сауне в Прокопьевске Кемеровской области подростки были лишены возможности безопасно эвакуироваться из здания. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

По информации ведомства, сауна не была оборудована необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей.

В результате чего подростки, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом.

Пожар в частной сауне на Кубанской улице в Прокопьевске произошел 31 января. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В результате происшествия погибли пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет, еще одна девушка была госпитализирована с травмами.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, а также о халатности.

Вскоре выяснилось, что персонал сауны, включая администратора, работал неофициально. Ей после задержания было предъявлено обвинение. Суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 марта.

По предварительной информации, администратор знала о нарушениях, но все же допустила на территорию подростков без сопровождения взрослых. Также она оставила их без присмотра, не контролируя температурный режим, и дважды добавляла в печь дрова и уголь.

Владелец сауны явился в следственные органы добровольно и частично признал вину. Районный суд Кемерова избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 дней.