02 февраля, 11:26

Происшествия

Владелец сгоревшей сауны в Прокопьевске частично признал вину

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу"

Владелец сауны в Прокопьевске Кемеровской области, в которой при пожаре погибли несколько подростков, Алексей Долгачев добровольно пришел в следственные органы и частично признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные данные.

По словам представителя следствия, несмотря на то, что Долгачев самостоятельно обратился к правоохранителям, у следователей есть основания полагать, что он может скрыться.

В связи с этим дознаватели подали в суд ходатайство о его заключении под стражу до 31 марта 2026 года.

О пожаре в частной сауне на Кубанской улице в Прокопьевске стало известно 31 декабря. Огонь охватил территорию 70 квадратных метров. В результате погибли 5 подростков в возрасте от 15 до 17 лет, еще одна девушка получила травмы.

По факту произошедшего возбудили два уголовных дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, а также о халатности.

В рамках расследования выяснилось, что помещение не было оснащено средствами пожаротушения и доступными выходами для эвакуации, что представляло опасность для посетителей. Более того, сотрудники сауны, включая администратора, не имели официального трудоустройства.

После задержания администратору сауны предъявили обвинение и отправили под домашний арест до 31 марта. По предварительным данным, она знала о нарушениях, но все равно пустила подростков без сопровождения взрослых. Также она оставила детей одних, не контролируя температуру в помещении, дважды подбросив в топку печи дрова и уголь.

