Десять детей отравились угарным газом в детсаду в Дагестане
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Десять детей отравились угарным газом в частном детском саду в селе Параул в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
По информации ведомства, дети жаловались на слабость и тошноту. Как уточнила старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова, их доставили в Карабудахкентскую центральную районную больницу. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, добавили пресс-службе Минздрава республики.
Прокуратуры Дагестана организовала по факту случившегося проверку. По ее результатам будут приняты необходимые меры.
Ранее три человека погибли от отравления угарным газом в Видном. Тела двух мужчин без признаков насильственной смерти были найдены в квартире на первом этаже жилого дома на Садовой улице. На втором этаже обнаружили тело 82-летнего пенсионера.
До этого 6 человек, в том числе 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и двое их сыновей в возрасте 9 и 4 лет, были обнаружены мертвыми в одном из домов, расположенных на улице Академика Жук в городе Балаково в Саратовской области.
Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом при работе газового оборудования в доме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
