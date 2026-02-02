Десять детей отравились угарным газом в детсаду в Дагестане

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Десять детей отравились угарным газом в частном детском саду в селе Параул в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

По информации ведомства, дети жаловались на слабость и тошноту. Как уточнила старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова, их доставили в Карабудахкентскую центральную районную больницу. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, добавили пресс-службе Минздрава республики.

Прокуратуры Дагестана организовала по факту случившегося проверку. По ее результатам будут приняты необходимые меры.

Ранее три человека погибли от отравления угарным газом в Видном. Тела двух мужчин без признаков насильственной смерти были найдены в квартире на первом этаже жилого дома на Садовой улице. На втором этаже обнаружили тело 82-летнего пенсионера.

До этого 6 человек, в том числе 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и двое их сыновей в возрасте 9 и 4 лет, были обнаружены мертвыми в одном из домов, расположенных на улице Академика Жук в городе Балаково в Саратовской области.

Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом при работе газового оборудования в доме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.