06 февраля, 09:11

Происшествия

ВСУ нанесли комбинированный удар по объектам энергетики Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области. Они применили РСЗО HIMARS и реактивные БПЛА самолетного типа, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены. На место прибыли экстренные службы, которые помогли восстановить энергоснабжение.

Богомаз поблагодарил бойцов бригады "БАРС-Брянск" и подразделения ПВО Минобороны за отражение мощной вражеской атаки. Он добавил, что минувшей ночью над территорией Брянской области ликвидировали 26 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают оперативные службы.

До этого ВСУ уже наносили комбинированный удар по Брянской области. Тогда силы ПВО ликвидировали ракеты "Нептун" и 11 беспилотников. Однако в поселке Глинищево оказался полностью уничтожен жилой дом. Пострадала местная жительница.

В результате атаки были повреждены 20 частных домов, в одном из многоквартирных домов – 27 квартир. Кроме того, выбило окна в больнице.

