06 февраля, 12:52

Политика

Песков назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными

Фото: kremlin.ru

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби представляются конструктивным и трудным процессом. Такую характеристику дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Два дня велась работа <...>. Она будет продолжена", – добавил он во время брифинга.

Российская, американская и украинская делегации провели консультации в столице ОАЭ 4–5 февраля. В результате Москве и Киеву удалось договориться об обмене военнопленными, который прошел 5-го числа.

В рамках процесса в РФ вернулись 157 военнослужащих и 3 гражданских лица, включая жителей Курской области. Украинская сторона получила аналогичное число солдат.

Спустя время президент Украины Владимир Зеленский предположил, что следующий раунд переговоров с участием всех трех сторон может состояться в Соединенных Штатах. По его мнению, все участники готовы рассмотреть любые форматы взаимодействия, которые поспособствуют достижению мира и его устойчивому закреплению.

Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

