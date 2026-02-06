Чемпионка России по фигурному катанию Акатьева даст мастер-класс в Москве 7 февраля

В грядущие выходные москвичей ждет большое количество разнообразных мероприятий, начиная от кинопоказов, заканчивая снежным бейсболом и ледовыми постановками. О лучших мероприятиях 7–8 февраля – в нашем материале.

Хоккей в валенках и уроки от фигуристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если хочется провести досуг на ВДНХ, то 7 февраля на катке пройдет благотворительный день. С 12:00 посетителей ждет программа с карнавальным заездом, анимацией и праздничными выступлениями. Все средства, собранные в этот день, будут направлены на помощь подопечным нескольких благотворительных фондов Константина Хабенского. Посетить мероприятия можно с помощью билета на каток.

Также в субботу днем во многих парках и на катках столицы пройдут массовые праздники, объединенные зимней тематикой. Гостей фестиваля "Московские традиции" на ледовых площадках в Парке Горького, "Коломенском", на стадионе "Авангард" и в конноспортивном комплексе "Битца" ждет серия необычных спортивных игр. Помимо хоккея в валенках, можно будет попробовать свои силы в керлинге, снежном дартсе и хоккейном бильярде. Кроме того, на территории олимпийского комплекса "Лужники" в рамках Московской недели хоккея пройдет программа с участием клубов ЦСКА, "Спартак" и "Динамо", включая турниры для болельщиков, матч с участием детей и звезд хоккея, а также концертную программу.

А любителей фольклора ждут в поселке Рублево, где состоится тематическое "Ледовое приключение в царстве Горыныча". Праздник на катке пройдет с традиционными играми "Ворота счастья" и "Веревочки", а также "Городки", дискотекой с мыльными пузырями и беспроигрышной лотереей.

В свою очередь, в московских районах Лефортово и Ростокино приглашают увидеть постановки. На катке на Солдатской улице в 16:00 начнется театрализованное шоу "Зимняя сказка" с элементами цирка, включая акробатику и жонглирование. А в 19:00 на ростокинском катке представление об оживших игрушках объединит классическую музыку Петра Чайковского в современной аранжировке со световыми эффектами и танцующими куклами.

Вечером 7 февраля на катке в Юрловском проезде можно будет стать участником увлекательного криошоу с экспериментами по моментальной заморозке шаров, фруктов и даже роз. В это же время на катке в конноспортивном комплексе "Битца" известные фигуристки проведут мастер-классы: в субботу с 18:30 перед публикой выступит чемпионка России 2023 года Софья Акатьева, а в воскресенье с 16:00 урок катания даст олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар.

В арт-павильоне "Фабрика подарков" в Музоне программа мероприятий 7 февраля начинается с прикладного творчества: участники изготовят уникальные значки и праздничные открытки, а вечер проведут за настольными играми. 8 февраля все желающие смогут попасть на мастер-класс по зимнему пейзажу, познакомиться с 3D-печатью и посетить кинопоказ фильма "Шурик и Шарик". Все мероприятия имеют четкое временное расписание в течение двух дней.

Дворянский променад и ледовое шоу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В выходные 7 и 8 февраля на флагманской площадке фестиваля "Усадьбы Москвы" в "Коломенском" гостей ждет погружение в атмосферу прошлого. С 11:00 до 21:00 можно будет принять участие в дворянском променаде: актеры в исторических костюмах проведут интерактивы, научат старинным играм и разыграют сценки из жизни усадьбы.

Параллельно с 12:30 до 17:00 на площадке можно будет увидеть уличный театр с получасовыми спектаклями о буднях и праздниках московского дворянства. А с 15:00 до 21:00 гостей пригласят на стилизованную чайную станцию проекта "Московское чаепитие", где актер будет разливать ароматный напиток прямо из самовара, установленного на украшенных санях.

Также этой зимой желающих ждут на нескольких крупных ледовых площадках, среди которых – каток в музее-заповеднике "Царицыно", поле в Лианозовском парке и большое пространство в "Коломенском". Для комфортного катания организовано качественное вечернее освещение, а также доступны услуги проката и заточки коньков.

Помимо этого, несколько ледовых шоу пройдут на московских катках. До 8 февраля на площадке "Теплый Стан" можно бесплатно посмотреть представление "Лебединое озеро", а на площади Революции 7 и 8 февраля – шоу "32 декабря" с участием лучших российских фигуристов. Параллельно постановка "Белоснежка" будет показана на катках фестивальных площадок "Сухонская" (7 февраля) и "Гольяново" (8 февраля).

Также гостей ждут в филиалах усадьбы Деда Мороза в ландшафтном парке "Митино", парке Олимпийской деревни и Измайловском. Участники создадут коллажи, карты желаний, календари, гирлянды и картины на холсте, а также смастерят ажурные открытки, украшения из корицы, браслеты и ароматные саше.

Еще в выходные в разных районах Москвы пройдут специальные спортивные программы для семей с детьми. Участники познакомятся с народными играми, такими как корнхол, кульбутто и жульбак на стадионе "Авангард" и в парке имени Святослава Федорова с 14:00 до 16:00. Также все желающие могут поучаствовать в бесконтактном флаг-футболе и турнире по традиционным зимним городкам. Соревнования пройдут на парковой территории от улицы Мусорского до проезда Дежнева (7 февраля) и в сквере у станции метро "Некрасовка" (8 февраля). Время: с 14:00 до 16:00.

Параллельно в эти дни можно будет проверить ловкость в прыжках в мешках и в боях подушками на бревне на площадке у культурного центра "Новослободский" (7 февраля) и в парке "Жужа" (8 февраля) с 12:00 до 14:00.

Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте.

