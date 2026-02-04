Самых сильных жителей выберут в честь Масленицы в Москве

Масленичные гулянья будут проходить в рамках проекта "Зима в Москве" с 13 до 22 февраля. Гости смогут попробовать блины с различными начинками, поучаствовать в народных забавах и присоединиться к шествию с чучелом. Лучшие активности праздника – в материале Москвы 24.

Угощения и конкурсы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Мероприятия, посвященные празднованию Масленицы, пройдут в рамках проекта "Зима в Москве" с 13 по 22 февраля. Гостей ждут театрализованные представления, концерты фольклорных групп, мастер-классы, а также спортивные игры на окружных площадках фестиваля "Московские сезоны". Не обойдется и без традиционных забав: на фестивале выберут самых главных силачей районов.

Тверской бульвар станет одной из ключевых площадок. На локации, украшенной тематическими инсталляциями от российских бьюти-брендов, гостям предложат множество активностей: игры в салки, петанк, боулинг, интерактивные лекции и мастер-классы. Здесь также получится посетить маркет локальных производителей и гастрономическую зону с ассортиментом блинов, в том числе необычных.

21 февраля праздничные гуляния пройдут на Северном и Южном речных вокзалах. Всех желающих ждут бесплатные угощения, забег в "ведрах" и ступах, карусели и другие забавы.

На следующий день, 22 февраля, фестиваль пройдет в городских парках. В течение всего дня для посетелей доступны концертные программы, хороводы, спортивные эстафеты и другие мероприятия.

Мастер-классы и концерты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С 5 по 28 февраля с 14:00 до 16:00 Московский дворец пионеров проведет творческий мастер-класс "Солнечный квиллинг: кружево для Масленицы". На занятии гости освоят технику кручения бумаги и изготовят из лент панно-оберег, который символизирует Солнце – традиционный символ весны.

До конца февраля с 18:00 до 20:00 там же проведут мастер-классы "Зеркало весны: декор для Масленицы". На занятиях участники освоят технику декупажа, а также поработают с природными материалами, чтобы превратить простое зеркало в символичный предмет интерьера.

Тематическая экскурсия "Масленица у ворот!" пройдет в музее "Слово" на ВДНХ 21 и 22 февраля с 13:30 до 14:30. Посетители познакомятся с истоками праздника: узнают факты о его названии, древних обрядах, а также сохранившихся по сей день традициях.

В усадьбе Воронцово 22 февраля состоится масленичное гуляние в духе народных традиций. С 14:00 до 19:00 гости смогут окунуться в атмосферу праздника с играми, мастер-классами, выступлениями и угощениями.

Кроме того, активные развлечения в течение дня развернутся на разных площадках парка. Здесь получится увидеть самоварную станцию, мастерскую по чеканке памятных монет, а также поучаствовать в различных состязаниях. Еще в программе праздничные эстафеты, совместное караоке под балалайку, а после – хороводы и танцы с аниматорами. Кульминацией праздника станет концерт фольклорного коллектива "Жар-цвет".

В тот же день в саду имени Баумана с 14:00 до 19:00 будут организованы самоварная станция, зона масленичных игр и мастерская по созданию лыковых кукол. Также планируется тематический квест с участием скоморохов, а после – танцевальный интерактив "Русский хоровод", шоу-программа с участием богатырей и концерт фольклорного коллектива "Любо-мило".

Все локации можно посмотреть на сайте. В связи с погодой некоторые мероприятия могут быть отменены, актуальность стоит проверять заранее.

