13 февраля, 16:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал, какие изменения произошли в Солнцеве за последние годы

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В московском районе Солнцево за последние годы произошло много изменений – там появились метро и МЦД, строятся современные школы, поликлиники, спорткомплексы и детские сады. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

Одной из ключевых точек притяжения стал общественный центр "Место встречи Солнцево" на улице Богданова. После реконструкции бывшего кинотеатра там появилось современное пространство с кафе, спортивными секциями и творческими кружками.

В районе активно развивается и жилищное строительство. Например, осенью на улице Главмосстроя был введен в эксплуатацию жилой комплекс. Поблизости расположены две станции метро, Боровское шоссе и МКАД. Здесь также хорошо налажено движение наземного городского транспорта.

Дом возведен в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) для участников городских жилищных инициатив, включая программу реновации. Всего в Солнцеве планируется расселить 43 дома – новые квартиры получат около 7,4 тысячи москвичей. Пять жилых комплексов уже построены, заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что программа реновации в Москве выполнена более чем на 25%. В новые квартиры, по его словам, уже въехали или находятся в процессе переезда около 258 тысяч жителей столицы. Переселенцы получают не только новое жилье, но и обновленную городскую среду рядом с домом, отметил столичный мэр.

В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще 2,5 миллиона квадратных метров жилья, что позволит переселить почти 60 тысяч человек. Пока около 11 миллионов квадратных метров жилья находится на разных стадиях проектирования и строительства.

