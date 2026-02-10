Форма поиска по сайту

10 февраля, 11:50

Мэр Москвы

Сергей Собянин: все изменения в столице делаются для москвичей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Все модификации, происходящие в Москве, направлены на благо жителей столицы. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе пленарной сессии Международного конгресса государственного управления – 2026.

"Все эти изменения – не для галочки. Они для москвичей. И ты, когда это делаешь, должен понимать, что в конечном счете от этого выиграет москвич", – подчеркнул мэр.

По мнению градоначальника, именно осознание этих процессов способствует быстрым и качественным изменениям. Более того, при их разработке необходимо иметь уверенность в том, что они действительно принесут пользу городу.

В настоящее время Москва на равных конкурирует с ведущими мегаполисами планеты, указывал ранее глава города. В частности, столица не только не отступает от стратегических целей развития, несмотря на сложности, но и ставит новые амбициозные задачи, стремясь к новому качеству жизни.

Например, российская столица смогла занять второе место по размеру экономики среди всех мегаполисов мира. Как уточнял Собянин, с 2010 года валовый региональный продукт в Москве вырос на 41%.

Чеснаков: стратегия Собянина имеет поддержку на самом высоком уровне

мэр Москвыобществогород

