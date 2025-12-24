Собянин: Москва на равных конкурирует с ведущими мегаполисами планеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва на равных конкурирует с ведущими мегаполисами планеты, заявил Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства столицы.

Мэр сказал, что столица не отступает от стратегических целей развития несмотря на сложности. Собянин подчеркнул, что развитие Москвы продолжается, город ставит новые амбициозные цели.

"Стремимся выйти на новый уровень развития и создать новое качество жизни в Москве – динамичном, современном, комфортном и безопасном городе", – добавил Собянин.

Также в ходе отчета в МГД Собянин заявил, что Москва заняла второе место по размеру экономики среди всех мегаполисов мира. По словам мэра, с 2010 года валовый региональный продукт в столице вырос на 41%. Он подчеркнул, что по итогам 2025 года объем инвестиций из всех источников финансирования, вероятно, превысит 9 триллионов рублей, что в 4 раза больше показателей 2010 года.

