12 февраля, 06:14

Происшествия

Возгорание произошло на объекте МО в Волгоградской области после атаки ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Силы ПВО отражали ракетную атаку ВСУ на Волгоградскую область в ночь на 12 февраля. При падении обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

К тушению огня привлечены противопожарные службы региона, а также сотрудники МЧС и Минобороны. В результате воздушной атаки пострадавших среди мирных жителей и повреждений гражданских объектов нет.

Жителей поселка Котлубань эвакуируют в целях обеспечения безопасности граждан от угрозы детонации на время тушения пожара. Пункты временного размещения развернуты в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.

Этой ночью вражеской атаке также подвергся Мичуринск в Тамбовской области. В результате ударов БПЛА пострадали два человека, повреждения получили несколько зданий.

Ранее силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в 12 городах и районах Ростовской области. В результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал, эвакуация населения не потребовалась.

